Altro record di Novak Djokovic | con Cilic sono 7 giocatori battuti 20 o più volte

Al Masters 1000 di Shanghai Novak Djokovic ha stabilito un particolare record, diventando il primo giocatore nella storia a battere per almeno 20 volte ben 7 avversari diversi. L’ultimo entrato nella lista è Marin Cilic, sconfitto nella sessione serale di poche ore fa, a livello di secondo turno, per 7-6(2) 6-4. Complessivamente i confronti con il croato sono 22, e gli unici due successi di Cilic risalgono al 2016 e al 2018, nella finestra temporale in cui il serbo era in difficoltà o verso l’uscita dal periodo più difficile mai vissuto a livello tennistico. Gli altri sei nomi a subire un simile trattamento portano nomi importanti, quando non scritti nella storia di questo sport assieme a quella di Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it
Djokovic, la bordata ad Alcaraz nasconde un piano: Nole avvisa Sinner vincendo un match da record con Cilic a Shanghai - Djokovic parla della questione calendario ATP e tira una stoccata velata ad Alcaraz per favorire la causa della PTPA. Da sport.virgilio.it