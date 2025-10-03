Altri soldi? Garlasco l’intercettazione alla madre di Sempio mai trascritta | cosa significa

Il caso legato all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, continua a riemergere con nuovi sviluppi e ombre mai del tutto dissipate. A riaccendere l’attenzione è stata un’intercettazione del 9 gennaio 2017, trasmessa durante la puntata del 3 ottobre di Mattino 5, in cui Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, si rivolge al marito Giuseppe e al figlio con una domanda che oggi appare carica di significati. “Ma vi ha dato altri soldi?”. Quelle parole, catturate durante le indagini, non furono mai riportate nel brogliaccio redatto dalla Procura di Pavia, all’epoca guidata dal pm Mario Venditti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

