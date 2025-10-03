Altri droni su Monaco Putin non fermerà le sue provocazioni
Ci risiamo. Ieri sera l’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stato chiuso per precauzione a causa dell’avvistamento di droni non identificati. Lo scalo è stato riaperto dopo qual. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: droni - monaco
Putin: "Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation" | Chiuso l'aeroporto di Monaco per droni sospetti
Monaco, droni sospendono i voli. Aeroporto riaperto solo all’alba
L’aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso dopo l’avvistamento di droni
Belgio, avvistati 15 droni sopra una base militare vicino al confine con la Germania. Per un analogo avvistamento erano stati sospesi in nottata i voli su Monaco di Baviera. Kiev: "Danni significativi" agli impianti di estrazione del gas dopo gli attacchi russi. Dron - facebook.com Vai su Facebook
Belgio, avvistati 15 droni sopra una base militare vicino al confine con la Germania. Per un analogo avvistamento erano stati sospesi in nottata i voli su Monaco di Baviera. Tutti gli aggiornamenti - X Vai su X
Altri droni su Monaco. Putin non fermerà le sue provocazioni - L'incidente è il primo in un aeroporto della Germania, dopo i casi in Polonia, Estonia e Danimarca. Lo riporta ilfoglio.it
Droni sulla Germania. Chiuso l'aeroporto di Monaco: in tremila restano a terra - Droni non identificati hanno sorvolato questa notte Monaco costringendo l'aeroporto della città bavarese alla chiusura per alcune ore. Da iltempo.it