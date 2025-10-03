Alta tensione alle Ogr di Torino che ospitano Bezos e von der Leyen | La polizia lancia lacrimogeni

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altissima tensione a Torino nelle vicinanze delle Ogr, officine grandi riparazioni, che fino a oggi ospiteranno l'Italian Tech Week. Qui sono attesi anche il patron di Amazon Jeff Bezos e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.Uno spezzone del corteo pro Pal, dopo le. 🔗 Leggi su Today.it

alta tensione ogr torinoIn 20mila sfilano a Torino per la Flotilla. Un gruppo irrompe alle Ogr, devastati gli interni - Tensione al corteo partito da piazza Castello quando in 200, a volto coperto, scavalcano i cancelli delle Ogr dove sono attesi Bezos, Elkann e Von der Leyen. Secondo rainews.it

alta tensione ogr torinoAssalto alle Ogr di Torino, in 200 dal corteo devastano Officine dove era previsto summit Bezos-von der Leyen - I manifestanti del corteo Pro Palestina hanno tentato un assalto alle Officine Ogr che in questi giorni ospita l'Italian Tech Week, distrutti gazebo ... Si legge su virgilio.it

