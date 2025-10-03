Alta tensione a Londra per il raduno anti-Israele I pro-Pal sfidano il governo
"We don't care". "Non ce ne importa". Di che cosa? Degli ebrei, naturalmente. I pro-Pal che ieri sera davanti a Downing Street, la sede del premier britannico a Londra, si sono scontrati con la polizia, hanno ripetuto all'infinito lo slogan. E oggi se ne sono "fregati" del ministro degli Interni Shabana Mahmood, 45enne di origini pakistane, che dopo l'attacco terroristico alla sinagoga di Manchester ha chiesto di rinviare il sit-in programmato per domani, sempre a Londra, per protestare contro il divieto di manifestare imposto a Palestine Action. Defend Our Juries, l'organizzatore della manifestazione, ha respinto l'appello. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: alta - tensione
Cobolli, il gesto fa sbroccare Shelton: alta tensione sotto rete
Benfica-Gil Vicente (venerdì 26 settembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Alta tensione al Da Luz
Pronostico Pisa-Fiorentina: derby toscano ad alta tensione
Radio1 Rai. . Decine di migliaia di persone hanno partecipato, ieri sera, alle numerose manifestazioni pro Pal che si sono tenute in varie città italiane. A Roma erano in 50mila. Alta tensione a Trieste, dove decine di manifestanti hanno preso d'assalto la staz - facebook.com Vai su Facebook
Terna rileva il 100% della rete elettrica in Alta Tensione di Areti da ACEA L’operazione ha un valore pari a 207 milioni di euro https://aifi.it/it/private-capital-today/terna-rileva-il-100-della-rete-elettrica-in-alta-tensione-di-areti-da-acea… #servizioidrico #distribuzi - X Vai su X
Alta tensione a Londra per il raduno anti-Israele. I pro-Pal sfidano il governo - Pal che ieri sera davanti a Downing ... Lo riporta iltempo.it
Londra, decine di agenti contusi nel mega raduno ultradestra - E' salito a una trentina di agenti feriti o contusi il bilancio degli scontri avvenuti ieri a Londra a margine del raduno senza precedenti promosso da settori dell'ultradestra britannica ed europea ... Segnala ansa.it