Alluvione 2014 il sindaco chiamato a testimoniare
Alluvione 2014, nell’udienza del 21 ottobre a testimoniare in aula ci sarà anche il sindaco Massimo Olivetti. A undici anni dall’alluvione che colpì la spiaggia di velluto il 3 maggio del 2014, è partito lo scorso 4 marzo il processo al tribunale dell’Aquila. Il processo, inizialmente celebrato ad Ancona, era stato interrotto nel 2019 per incompatibilità e spostato nel tribunale abruzzese. L’esondazione del fiume Misa invase la città e le frazioni limitrofe. Sono otto le persone imputate, tra le quali gli ex sindaci Maurizio Mangialardi e Luana Angeloni, oltre a funzionari e tecnici di Comune, Provincia di Ancona, Regione Marche e Autorità di bacino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
