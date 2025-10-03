All' università di Novara la stanza dedicata all' allattamento
É stata inaugurata, in occasione della Settimana mondiale dell'allattamento, al Campus Perrone di Novara dell'Università del Piemonte Orientale, la nuova stanza interamente dedicata all'allattamento.La nuova "Stanza mamma-bambinao" dell'Upo rappresenta un passo concreto nell'impegno dell'Ateneo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: universit - novara
Università Della Terza Età Di Novara - facebook.com Vai su Facebook