All’ospedale Murri attivo l’ambulatorio accessi vascolari

Un servizio essenziale per il posizionamento di un dispositivo vascolare e per la conseguente somministrazione delle terapie, da tempo atteso da pazienti e professionisti sanitari. E’ l’ ambulatorio Accessi Vascolari, attivo da questi giorni allospedale Murri di Fermo. Il direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta, è stato in visita all’ambulatorio, accolto dal direttore della Uoc Anestesia Rianimazione, Daniele Elisei, che ne ha la responsabilità clinica, dal Claudio Carosi, Coordinatore del Blocco operatorio e della Centrale di Sterilizzazione, che invece ne ha quella organizzativa, e da Cristiana Campanella, infermiera specializzata appunto in accessi vascolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

