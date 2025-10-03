All' ospedale di Sondrio un nuovo macchinario per diagnosticare l' Alzheimer

Sondriotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strumento prezioso per la diagnosi della malattia di Alzheimer, in grado di garantire informazioni fondamentali per orientare le cure, sostenere le decisioni mediche e gestire meglio la salute cognitiva del paziente, la PET con Florbetaben-F18, un esame di medicina nucleare altamente innovativo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - sondrio

