All’ombra della storia La mia vita tra affetti e politica | Stefania Craxi alla Fondazione Banco Napoli

Ildenaro.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 ottobre alle 15,30 a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli (via dei Tribunali, 213) è in programma la presentazione del libro di Stefania Craxi Allombra della storia,  La mia vita tra affetti e politica,  memoriale di una figlia che racchiude l’eredità di un pensiero e di una cultura politica. Partecipano Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione, Marcello D’Aponte, presidente Fondazione Museo Archivio Storico Banco di Napoli, Enzo D’Errico, responsabile Corriere del Mezzogiorno, Gabriele Esposito, vicepresidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in collaborazione con la libreria loCiSto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

