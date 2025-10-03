All’ombra della storia La mia vita tra affetti e politica | Stefania Craxi alla Fondazione Banco Napoli
Lunedì 6 ottobre alle 15,30 a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli (via dei Tribunali, 213) è in programma la presentazione del libro di Stefania Craxi All’ombra della storia, La mia vita tra affetti e politica, memoriale di una figlia che racchiude l’eredità di un pensiero e di una cultura politica. Partecipano Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione, Marcello D’Aponte, presidente Fondazione Museo Archivio Storico Banco di Napoli, Enzo D’Errico, responsabile Corriere del Mezzogiorno, Gabriele Esposito, vicepresidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in collaborazione con la libreria loCiSto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: ombra - storia
Commissione Orlandi Gregori, la storia della compagna di scuola di Mirella e l’ombra di Marco Accetti
Allied – Un’ombra nascosta: la storia vera dietro il film
House of Guinness, la serie Netflix, e la storia vera della sua “dinastia” tra birra, filantropia e l'ombra di una maledizione
Episodio 3 - Fare luce in casa La storia di Sofia con la luce è una storia d’amore. Per lei anche l’ombra è parte della luce: ne custodisce il calore, l’accoglienza, la bellezza. E così, nel progettare la sua casa, ha voluto che luce e ombra convivessero in armonia, - facebook.com Vai su Facebook
Sta nascendo una leggenda. Un’ombra si muove, una nuova storia prende vita… Seguici per non perdere gli altri indizi. #realme - X Vai su X