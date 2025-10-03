Allerta vento | il sindaco di San Severo chiude la villa comunale e il cimitero

Foggiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In considerazione dell'allerta vento con forti raffiche a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte, in vigore fino alle 20 di oggi 3 ottobre in tutta la Puglia, diramata dal dipartimento protezione civile e gestione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

