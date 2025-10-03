"We don't care". "Non ce ne importa". Di che cosa? Degli ebrei, naturalmente. I pro-Pal che ieri sera davanti a Downing Street, la sede del premier britannico a Londra, si sono scontrati con la polizia, hanno ripetuto all'infinito lo slogan. E oggi se ne sono "fregati" del ministro degli Interni Shabana Mahmood, 45enne di origini pakistane, che dopo l'attacco terroristico alla sinagoga di Manchester ha chiesto di rinviare il sit-in programmato per domani, sempre a Londra, per protestare contro il divieto di manifestare imposto a Palestine Action. Defend Our Juries, l'organizzatore della manifestazione, ha respinto l'appello. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Allerta a Londra per il raduno anti-Israele. I pro-Pal sfidano il governo