Allenamento Reax Chain | come allenarsi con le catene

QUANTE VOLTE, durante una sessione di allenamento, il gesto di sollevare un manubrio di ghisa diventa faticoso e, in fondo, anche un po’ ripetitivo? E perché, quando si alza un peso, si ha sempre la sensazione di stimolare solo il distretto polso-braccio-spalla, mentre il resto del corpo rimane quasi inerte? Ma il vero rischio è che, a lungo andare, con la pesistica tradizionale il fisico cambi forma, perdendo bellezza, armonia e, per le ragazze, anche un pizzico di femminilità. Un’alternativa esiste e si chiama Reax Chain. Un attrezzo a forma di catena, composto da una serie di grossi anelli snodati e collegati fra loro, mobili e morbidi al tatto, che rendono il peso instabile e dinamico. 🔗 Leggi su Amica.it

