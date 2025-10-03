Allegri torna all’Allianz | dopo 12 anni il destino lo riporta a Torino

Il calendario di Serie A ha voluto che Juventus-Milan non fosse soltanto un big match per la classifica, ma una tappa dal forte valore simbolico. Massimiliano Allegri torna per la prima volta da avversario in quello stadio che lo aveva visto protagonista di trionfi e contestazioni, l’Allianz di Torino. Dodici anni di distanza, un tempo che nel calcio vale come un secolo, e un ritorno che sa quasi di resa dei conti con la memoria. Perché Allegri non è stato un allenatore qualsiasi nella storia della Juve: ha lasciato un segno fatto di scudetti consecutivi, finali europee, esultanze iconiche. Ma ha conosciuto anche l’altra faccia del rapporto, quella delle separazioni brusche e delle incomprensioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it