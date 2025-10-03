Allegri torna a Torino per Juve Milan dopo gli anni in bianconero: l’analisi sul mister che sarà domenica allo Stadium. Una parte della sua eredità è al J Museum, l’altra sarà in campo, di fronte a lui. Il ritorno di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium da allenatore del Milan non è una partita come le altre. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, la supersfida di domenica sera contro la Juventus sarà un viaggio nel suo passato, un confronto diretto con i tanti “allegriani” che ha lasciato in eredità al club bianconero. Se si esclude il dirigente ed amico Giorgio Chiellini, la maggior parte dei “superstiti” delle sue due ere juventine sarà sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Allegri torna a Torino e sfiderà la sua "eredità" in Juve Milan: ci sarà una squadra piena di giocatori che ha lanciato o voluto, dal capitano al numero 10