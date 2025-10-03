Allegri torna a Torino e sfiderà la sua eredità in Juve Milan | ci sarà una squadra piena di giocatori che ha lanciato o voluto dal capitano al numero 10

Juventusnews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri torna a Torino per Juve Milan dopo gli anni in bianconero: l’analisi sul mister che sarà domenica allo Stadium. Una parte della sua eredità è al J Museum, l’altra sarà in campo, di fronte a lui. Il ritorno di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium da allenatore del Milan non è una partita come le altre. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, la supersfida di domenica sera contro la Juventus sarà un viaggio nel suo passato, un confronto diretto con i tanti “allegriani” che ha lasciato in eredità al club bianconero. Se si esclude il dirigente ed amico Giorgio Chiellini, la maggior parte dei “superstiti” delle sue due ere juventine sarà sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

allegri torna a torino e sfider224 la sua eredit224 in juve milan ci sar224 una squadra piena di giocatori che ha lanciato o voluto dal capitano al numero 10

© Juventusnews24.com - Allegri torna a Torino e sfiderà la sua “eredità” in Juve Milan: ci sarà una squadra piena di giocatori che ha lanciato o voluto, dal capitano al numero 10

In questa notizia si parla di: allegri - torna

Allegri fa il “reso” e lo rimanda indietro: torna alla base dopo poche settimane

Milan, torna anche Gimenez: giorni fondamentali per convincere Allegri

Allegri indica la sua favorita per lo scudetto: «Punto su di loro, l’obiettivo del Milan è la Champions». Poi torna sull’addio alla Juventus

allegri torna torino sfider224Allegri torna a Torino, il CorSport: "Un vecchio amico per cena" - Domenica sera la partita tra Juventus e Milan, che chiuderà il ricco programma della sesta giornata di Serie A Enilive, potrebbe essere la trama di un film: dopo essere ... Da milannews.it

allegri torna torino sfider224Juve-Milan, Allegri torna allo Stadium 1 punto avanti ai bianconeri - Milan, big match della sesta giornata di Serie A, in programma domenica sera allo Stadium a partire dalle 20:45, sarà certamente il ritorno a Torino ... Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Torna Torino Sfider224