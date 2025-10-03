Allegri torna a Torino e sfiderà la sua eredità in Juve Milan | ci sarà una squadra piena di giocatori che ha lanciato o voluto dal capitano al numero 10
Allegri torna a Torino per Juve Milan dopo gli anni in bianconero: l’analisi sul mister che sarà domenica allo Stadium. Una parte della sua eredità è al J Museum, l’altra sarà in campo, di fronte a lui. Il ritorno di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium da allenatore del Milan non è una partita come le altre. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, la supersfida di domenica sera contro la Juventus sarà un viaggio nel suo passato, un confronto diretto con i tanti “allegriani” che ha lasciato in eredità al club bianconero. Se si esclude il dirigente ed amico Giorgio Chiellini, la maggior parte dei “superstiti” delle sue due ere juventine sarà sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: allegri - torna
Allegri fa il “reso” e lo rimanda indietro: torna alla base dopo poche settimane
Milan, torna anche Gimenez: giorni fondamentali per convincere Allegri
Allegri indica la sua favorita per lo scudetto: «Punto su di loro, l’obiettivo del Milan è la Champions». Poi torna sull’addio alla Juventus
Juve, ti sei pentita? L'Allegri rossonero torna allo Stadium davanti in classifica... #allegri #juve #juventus #milan #juvemilan #juventusmilan - X Vai su X
Juve Milan Allegri torna allo Stadium con il suo fedelissimo - facebook.com Vai su Facebook
Allegri torna a Torino, il CorSport: "Un vecchio amico per cena" - Domenica sera la partita tra Juventus e Milan, che chiuderà il ricco programma della sesta giornata di Serie A Enilive, potrebbe essere la trama di un film: dopo essere ... Da milannews.it
Juve-Milan, Allegri torna allo Stadium 1 punto avanti ai bianconeri - Milan, big match della sesta giornata di Serie A, in programma domenica sera allo Stadium a partire dalle 20:45, sarà certamente il ritorno a Torino ... Lo riporta tuttojuve.com