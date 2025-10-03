Allegri si è evoluto? Gli opinionisti si dividono sul giudizio del tecnico

Di fronte ai successi del Milan in questo inizio di stagione, in molti si stanno chiedendo se Allegri si sia evoluto. La riflessione del nostro Stefano Bressi. Allegri si è evoluto o è sempre lo stesso? Di fronte al buon inizio di stagione del Milan, gli opinionisti si dividono sul giudizio rispetto al tecnico rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

