Allegri non ne vuole più sapere | a giugno saluterà il Milan

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti dal Milan, c’è ancora qualcosa da rivedere per Allegri. Un addio a giugno sembra sempre più probabile. Il Milan targato Massimiliano Allegri ha iniziato la stagione con il passo giusto, mostrando solidità, carattere e una progettualità che negli ultimi anni era mancata. Dopo un avvio con qualche punto interrogativo, la squadra rossonera si è subito ricompattata ed è ora stabilmente in vetta alla classifica. Un risultato non casuale, ma frutto di un lavoro oculato condotto sul mercato da Igli Tare, capace di trovare l’equilibrio tra profili esperti e giovani di prospettiva. 🔗 Leggi su Sportface.it