Massimiliano Allegri ha chiesto un altro rinforzo per il suo Milan e Igli Tare sembra disposto ad accontentarlo: può arrivare a costo zero. Con il successo di San Siro ai danni del Napoli di Antonio Conte il Milan di Allegri si è preso la vetta della classifica, in coabitazione proprio con i partenopei e con la Roma. Sembrano ormai completamente svanite le pesanti critiche dopo la clamorosa sconfitta casalinga con la Cremonese nella prima giornata di campionato: le quattro vittorie di fila hanno riportato grande serenità e fiducia nell’ambiente rossonero, che ora spera di poter lottare anche per qualcosa di più della qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Allegri chiede e Tare chiude: arriva gratis al Milan