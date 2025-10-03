Allegri chiede e Tare chiude | arriva gratis al Milan

Massimiliano Allegri ha chiesto un altro rinforzo per il suo Milan e Igli Tare sembra disposto ad accontentarlo: può arrivare a costo zero. Con il successo di San Siro ai danni del Napoli di Antonio Conte il Milan di Allegri si è preso la vetta della classifica, in coabitazione proprio con i partenopei e con la Roma. Sembrano ormai completamente svanite le pesanti critiche dopo la clamorosa sconfitta casalinga con la Cremonese nella prima giornata di campionato: le quattro vittorie di fila hanno riportato grande serenità e fiducia nell’ambiente rossonero, che ora spera di poter lottare anche per qualcosa di più della qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

allegri chiede tare chiudeMilan mercato gennaio 2026: Allegri chiede un difensore, il piano di Tare - Il Milan prepara un colpo in difesa per gennaio: Tare al lavoro per accontentare Allegri. Lo riporta newsmondo.it

Allegri chiede certezze per il suo Milan. E servono subito - La sconfitta di San Siro contro la Cremonese ha subito fatto suonare un campanello d’allarme: Allegri nel summit di mercato con Tare ha chiesto un giocatore per reparto. Riporta sport.sky.it

