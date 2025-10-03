All’Ars contributi come coriandoli | in Sicilia è il festival dei collegi elettorali

La prima, lunga, notte di votazioni della manovra quater ha portato all’approvazione di due commi che sommano trenta milioni di spese per finanziare 315 mini appalti per strade, trazzere, parchi giochi, campetti sportivi e obelischi insieme a 61 interventi di ristrutturazione di chiese e chiostri. Non ci sono i fondi per sagre e festival nel testo della manovra quater che ha superato il primo scoglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

