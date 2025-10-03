All’Ars contributi come coriandoli | in Sicilia è il festival dei collegi elettorali
La prima, lunga, notte di votazioni della manovra quater ha portato all’approvazione di due commi che sommano trenta milioni di spese per finanziare 315 mini appalti per strade, trazzere, parchi giochi, campetti sportivi e obelischi insieme a 61 interventi di ristrutturazione di chiese e chiostri. Non ci sono i fondi per sagre e festival nel testo della manovra quater che ha superato il primo scoglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: contributi - coriandoli
Ricordiamo che a Cernusco sul Naviglio è stata emessa un'ordinanza che vieta il rilascio volontario di palloncini , anche se biodegradabili, nastri colorati, coriandoli di plastica e altri dispositivi aerostatici che possano disperdersi senza controllo. Vai su Facebook