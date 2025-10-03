La prima, lunga, notte di votazioni della manovra quater ha portato all’approvazione di due commi che sommano trenta milioni di spese per finanziare 315 mini appalti per strade, trazzere, parchi giochi, campetti sportivi e obelischi insieme a 61 interventi di ristrutturazione di chiese e chiostri. Non ci sono i fondi per sagre e festival nel testo della manovra quater che ha superato il primo scoglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - All’Ars contributi come coriandoli: in Sicilia è il festival dei collegi elettorali