Marcus Thuram è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico. Il francese salterà la sfida contro il Napoli? Ora non ci sono più dubbi. La Serie A è pronta a tornare dopo gli impegni europei. Quest’ultimi, hanno portato risultati positivi ai club italiani ma arrivano notizie meno “belle” sul fronte infortuni. Durante il match tra Inter e Slavia Praga, Chivu ha perso Marcus Thuram per infortunio. Il calciatore si è sottoposto agli esami clinici del caso, i quali hanno evidenziato un problema di natura muscolare. In tanti si interrogano sui tempi di recupero, anche chi segue da molto vicino il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allarme Inter, Thuram rischia di saltare il big match contro il Napoli? Chivu ha svelato tutto in conferenza stampa