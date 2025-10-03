Allarme incidenti in via Gramsci | Allo studio una nuova viabilità

Le criticità ci sono e gli incidenti anche gravi che si sono verificati in zona, purtroppo, lo dimostrano. Proprio per questo l’amministrazione comunale sta predisponendo un progetto complessivo di messa in sicurezza di via Gramsci in particolare nell’area, a Quinto Basso, in cui si trova la multinazionale Lilly Italia e ci sono tre semafori a poca distanza l’uno dall’altro. La notizia è arrivata in consiglio comunale dalla vicesindaco e assessore alla Mobilità Claudia Pecchioli in risposta a un’interrogazione sull’argomento presentata dalla Lega: "Stiamo cercando di analizzare una serie di possibili soluzioni – ha spiegato Pecchioli – e di trovare le risorse per poter effettuare i correttivi necessari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

