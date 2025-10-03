Allarme droni in Germania e Belgio Bruxelles | Tutta l' Ue a rischio
Lasciata Copenaghen senza un accordo - nemmeno sul lessico da usare, se "muro di droni" o, con più cautela, "sistema anti-drone" - l’Europa si è riscoperta nel giro di poche ore con i suoi cieli nuovamente violati. Prima a Monaco, dove l’avvistamento di velivoli di grandi dimensioni ha imposto la chiusura del secondo scalo più trafficato della Germania. Poi in Belgio, sopra l’area militare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ucraina, arrestato un parlamentare per corruzione: «Intascava tangenti sui droni». Allarme aereo a Kiev
Allarme droni nella notte a Kiev e nella regione di Sumy
Mattarella in allarme: “Droni russi in Polonia? Si rischia il baratro come nel 1914”
Bild, droni in Germania anche su un sito militare. Velivoli sospetti anche sul Belgio - Sono ripresi stamani verso le 5:50 i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso ieri sera in seguito all'avvistamento di droni sospetti. Riporta ansa.it