Allarme droni in Germania e Belgio Bruxelles | Tutta l' Ue a rischio

Lasciata Copenaghen senza un accordo - nemmeno sul lessico da usare, se "muro di droni" o, con più cautela, "sistema anti-drone" - l’Europa si è riscoperta nel giro di poche ore con i suoi cieli nuovamente violati. Prima a Monaco, dove l’avvistamento di velivoli di grandi dimensioni ha imposto la chiusura del secondo scalo più trafficato della Germania. Poi in Belgio, sopra l’area militare. 🔗 Leggi su Feedpress.me



Allarme droni in Germania e Belgio, 'tutta l'Ue rischia' - nemmeno sul lessico da usare, se 'muro di droni' o, con più cautela, 'sistema anti-drone'

Bild, droni in Germania anche su un sito militare. Velivoli sospetti anche sul Belgio - Sono ripresi stamani verso le 5:50 i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso ieri sera in seguito all'avvistamento di droni sospetti.

