Alla ricerca della location perfetta | arriva il ' Wedding Day'

Forlitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre Villa Gabriele Wedding, la location per matrimoni ed eventi situata nel Comune di Castrocaro Terme, si apre a un ‘Wedding Day’. Dalle 14 alle 20, a ingresso gratuito, tutte le coppie alla ricerca della location perfetta per il loro giorno speciale potranno visitare gli spazi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

