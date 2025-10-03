Alla Paris Fashion Week Daniel Roseberry celebra l’eredità surrealista di Elsa Schiaparelli e chiude la sfilata con Kendall Jenner in un look tutto trasparenze
A lla Paris Fashion Week, Daniel Roseberry porta Schiaparelli in una nuova dimensione. Il designer trasforma l’eredità di Elsa Schiaparelli, regina del surrealismo, in un marchio moderno e desiderabile. «Energica. Controllata. Liquida»: la collezione primavera estate 2026 secondo lo stilista è un perfetto equilibrio tra surrealismo, eleganza e sensualità, con abiti che giocano su trasparenze audaci, forme scultoree e dettagli teatrali. A chiudere lo show è stata Kendall Jenner, regina della passerella e autentica ambasciatrice dello spirito audace e teatrale della Maison. PFW PE26: In e Out dallo Street Style. 🔗 Leggi su Iodonna.it
