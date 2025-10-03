Alla Paris Fashion Week 2025 la giovane musa Dior stupisce con una frangia corta realizzata grazie a un trucco di hairstyling
D eva Cassel ha incantato l’intera Ville Lumière durante la sfilata parigina di Dior. La giovane musa della Maison, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha stupito con una nuova frangetta corta e grafica. Da sempre fedele ai suoi ricci corvini naturali, solitamente portati lunghi e fluenti sulle spalle, la giovane attrice sembra essersi unita alla lunga lista di star che hanno ceduto al fascino della frangia. Un’apparizione che ha subito acceso il dibattito: vero taglio o abile illusione di hairstyling? PFW PE26: In e Out dallo Street Style. guarda le foto Il segreto dietro alla frangia di Deva Cassel. 🔗 Leggi su Iodonna.it
