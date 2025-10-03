alla guida con patente falsa denunciato 31enne

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dei falsi documenti di circolazione stradale che vede abitualmente coinvolti gruppi di nazionalità georgiana, residenti sul territorio nazionale. I componenti di queste organizzazioni ben strutturate abitualmente circolano sul territorio nazionale con autovetture di grossa cilindrata con targhe false o rubate all’estero e con conducenti muniti di patenti di guida false, carte di circolazione e polizze assicurative contraffatte. Nell’ambito di questi mirati servizi, la Polizia Stradale di Taranto ha individuato nel centro cittadino una Ford Focus con targa estera condotta da un cittadino georgiano di 31 anni che durante il controllo è risultato munito di permesso internazionale di guida rilasciato apparentemente dalle Autorità del suo paese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

