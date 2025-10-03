Alla Consulta si alzano la paga dopo averci tagliato le pensioni
I giudici della Corte costituzionale, basandosi sulla loro sentenza che ha abolito il tetto agli stipendi pubblici, hanno disposto una maggiorazione del 20% dell’emolumento, che sale così a quasi mezzo milione lordo. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: consulta - alzano
#LaVeritàdioggi La sinistra snobba la pace e Landini ci rovina la vita ? I giudici della Consulta ci tagliano le pensioni ma si alzano lo stipendio ? Cinese in cella in Italia: «Ha spiato i dati Covid» ? Emissioni in calo, ma le tasse green salgono http://social.l - X Vai su X
Tg2. . Forti preoccupazioni per la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. Gli aerei della #Nato, anche un jet italiano, si alzano e li abbattono. Il presidente #Tusk chiede l'intervento dell'alleanza e consulta gli alleati. L'#UE reagisce compat - facebook.com Vai su Facebook