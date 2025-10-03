Alla Consulta si alzano la paga dopo averci tagliato le pensioni

I giudici della Corte costituzionale, basandosi sulla loro sentenza che ha abolito il tetto agli stipendi pubblici, hanno disposto una maggiorazione del 20% dell’emolumento, che sale così a quasi mezzo milione lordo. 🔗 Leggi su Laverita.info

