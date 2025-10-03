Alla biblioteca Bonincontro Il poeta è un fingitore a cura di Giuliano Corrado

Mercoledì 8 ottobre, alle ore 18, riprendono gli incontri culturali presso la biblioteca comunale “M. Bonincontro”, gestita da Chieti Solidale Srl per conto del Comune di Chieti. Il primo appuntamento sarà dedicato alla poesia, con l’incontro dal titolo “Il poeta è un fingitore” a cura di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

