All of You spiegazione del finale | Simon e Laura finiscono insieme?

Il film All Of You di William Bridges, con Brett Goldstein e Imogen Poots, affronta in modo profondo il tema dell'amore e dei legami autentici in un futuro in cui un'app è in grado di identificare il "soulmate" perfetto di ciascuno. La pellicola si interroga su un quesito fondamentale: preferiremmo ancora vivere l'esperienza incerta e spontanea dell'innamoramento, o ci affideremmo alla scienza per trovare subito il partner ideale? Questa riflessione si concretizza attraverso la storia di Simon e Laura, amici sin dai tempi dell'università, la cui vita viene sconvolta dal "Test", un processo scientifico che promette di svelare chi sia l'anima gemella di ogni individuo.