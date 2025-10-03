All of You Recensione | l’amore è schiavo dell’algoritmo in uno sci-fi a tema romantico
Opera prima di William Bridges, sceneggiatore noto per aver scritto l’episodio USS Callister di Black Mirror, tra i più apprezzati delle ultime stagioni, All of You si presenta come un dramma romantico che sfrutta la cornice della fantascienza per indagare il territorio più intimo e straziante del libero arbitrio e del rimpianto. Il film si inserisce in quel filone cinematografico che esplora la crescente ansia generata dall’interazione tra la tecnologia e i sentimenti umani, ormai sempre più radicalizzata anche nella realtà. Il contesto narrativo è ambientato in un prossimo futuro e si basa sull’esistenza di Soul Connex, un test rivoluzionario che, dietro pagamento, non soltanto promette ma addirittura garantisce di rintracciare scientificamente e in modo definitivo l’anima gemella. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
