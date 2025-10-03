Alimentazione Lancet | Produce 30% emissioni gas serra e per 3,7 mld persone no cibi sani

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo rapporto lancia allarme, 'ma soluzioni eque e sostenibili sono a portata di mano - Dieta Planetaria amica dell'ambiente eviterebbe 15 mln morti premature' Milano, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Il peso di una forchetta può essere insostenibile. Anche se è difficile immaginare che un piccol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

alimentazione lancet produce 30 emissioni gas serra e per 37 mld persone no cibi sani

© Ilgiornaleditalia.it - Alimentazione, Lancet: "Produce 30% emissioni gas serra e per 3,7 mld persone no cibi sani"

In questa notizia si parla di: alimentazione - lancet

Alimentazione, Lancet: “Produce 30% emissioni gas serra e per 3,7 mld persone no cibi sani”

alimentazione lancet produce 30Alimentazione, Lancet: "Produce 30% emissioni gas serra e per 3,7 mld persone no cibi sani" - Anche se è difficile immaginare che un piccolo gesto, come quello di sedersi a tavola, possa innescare un 'butterfly ... Scrive msn.com

alimentazione lancet produce 30Lancet: nel mondo quasi una persona su due non ha accesso a cibo sano - L'adozione globale di un modello alimentare prevalentemente vegetale potrebbe potenzialmente prevenire circa 15 milioni di morti all'anno e ridurre ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Alimentazione Lancet Produce 30