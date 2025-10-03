Algeria GenZ in protesta verso Palazzo Presidenziale contro la cricca dei potenti autorità avvertono | Infiltrati vogliono destabilizzare
La nascita di un nuovo movimento giovanile chiamato "GenZ 213" volto a rinnovare il movimento cosiddetto 'Hirak', è stata vista dalle autorità come una "campagna coordinata volta a trasferire tensioni sociali dal Marocco all'Algeria" Massicce proteste si stanno preparando ad esplodere in Alge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La protesta dei giovani in Marocco spaventa il governo. E pure in Algeria si scende in strada - Si chiede la rimozione del governo, colpevole di sperperare denaro per la Coppa del Mondo di calcio sacrificando sanità ed e ... Segnala ilfoglio.it
Tensioni tra Algeria e Francia: protesta per arresto di un funzionario consolare - Il governo algerino ha convocato l'ambasciatore di Francia ad Algeri, Stéphane Romatet, per esprimere "una protesta ... quotidiano.net scrive