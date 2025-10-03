Alessandro Melzi d' Eril si dimette da CEO di Anima Holding per salire alla guida di Mediobanca come AD MPS deposita lista CdA

Alessandro Melzi d'Eril si dimette da Anima per salire con Vittorio Grilli alla guida di Mediobanca, oggi Mps deposita la lista dei consiglieri in vista dell'assemblea del 28 ottobre 2025 - Confermate le anticipazioni de Il Giornale d'Italia Alessandro Melzi d’Eril si dimette da CEO di Anima. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Alessandro Melzi d'Eril si dimette da CEO di Anima Holding per salire alla guida di Mediobanca come AD, MPS deposita lista CdA

