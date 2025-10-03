Alessandro Lambruschini ha rilasciato una lunga intervista a OA Focus, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il 60enne originario di Fucecchio ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, in cui è salito sul podio in tutti i grandi eventi conquistando anche un bronzo olimpico ad Atlanta 1996 e laureandosi campione europeo sempre nei 3000 siepi ad Helsinki 1994. “ La medaglia olimpica è sicuramente la più bella e prestigiosa, perché ha una sapore diverso dalle altre. Se avrei barattato il mio bronzo a cinque cerchi con un oro mondiale? Sì, perché comunque quando sei all’altezza di certi podi come Mondiali e Olimpiadi si parla di grande atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Lambruschini: “Ancora oggi mi chiedo come facessi a correre così veloce. Nei 3000 siepi mancano i giovani”