alessandro gabriele nella giunta nazionale della fimaa

Nuovo prestigioso risultato per il mondo di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara: Alessandro Gabriele, già presidente Fimaa province di Lucca e Massa Carrara, è stato confermato all’interno della giunta nazionale della federazione che racchiude gli agenti immobiliari del Sistema Confcommercio. Una grande soddisfazione e un motivo d’orgoglio, sia per l’associazione che per il diretto interessato, testimonianza del buon lavoro svolto da lui svolto nella giunta di cui fa parte dal 2015. “Sono molto felice – afferma Gabriele – per quello che considero come un premio non solo individuale, ma di tutta la nostra associazione, per il lavoro svolto in questi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

