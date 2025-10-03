Alessandria il vicesegretario di Gioventù nazionale lascia FdI per Gaza | Una volta Meloni era a favore della causa palestinese – L’intervista

« Sicuramente qualche altro giovane c’è, ma non ha il coraggio di dirlo. Spero che la mia esperienza li aiuti a esprimersi». A parlare è Leonardo Saggiorato, 27 anni, assessore nella città di Oviglio (Alessandria), ex vicesegretario provinciale di Gioventù Nazionale, il gruppo giovanile di Fratelli d’Italia. Il giovane ha deciso di lasciare il partito di Giorgia Meloni giovedì scorso perché non riesce «più a sopportare il silenzio» del partito e della Presidente del Consiglio sulla questione palestinese. « Fratelli d’Italia prima sosteneva la causa palestinese, ma da quando è al governo sembra essersene dimenticato ». 🔗 Leggi su Open.online