Alessandra Petronio chi è la giovane donna morta all' ospedale di Viterbo | lascia un figlio piccolo

Viterbotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lascia un figlio di appena 5 anni, il compagno, i genitori e due fratelli, Alessandra Petronio, la giovane donna morta dopo essere arrivata sanguinante all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Aveva soli 36 anni.Il dolore della famigliaLa famiglia, che ora attende con dolore e speranza che le indagini. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: alessandra - petronio

