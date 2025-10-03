Alessandra Ghisleri smonta Landini | cosa pensano gli italiani dello sciopero
Quello che dice Alessandra Ghisleri nell'intervista su La Stampa è il pensiero di chiunque sappia ragionare fuori dagli schemi ideologici: "Gli italiani sostengono la causa di Gaza ma non vogliono essere strumentalizzati", spiega la sondaggista. Parole che sembrano essere una pietra tombale sulle aspirazioni politiche degli attivisti pro-Pal italiani della Flotilla, ma pure del segretario della Cgil Maurizio Landini che sul tema Medio Oriente ci ha imbastito un bello sciopero generale e pure di chi politicamente lo insegue, come la segretaria del Pd Elly Schlein. "Una cosa è scendere in piazza, altro è costringerli ai disagi dello sciopero ", sottolinea la Ghisleri, che poi snocciola i numeri sulla questione Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: alessandra - ghisleri
Alessandra Ghisleri terrorizza la sinistra: "Se Pier Silvio scendesse in campo..."
Sondaggio, Alessandra Ghisleri incorona il governo: "Lo rappresentano"
(Adnkronos) - Fratelli d'Italia è stabile sopra il 30%, Pd e M5S inseguono. Il sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta illustra i nuovi dati relativi alle intenzioni di voti con le variazioni rispetto alla rilevazione dello scorso 16 settembre. Fr - facebook.com Vai su Facebook
"Qualcuno mi ha chiesto se Giorgetti abbia risposto alle mie dieci domande: ovviamente no, non mi ha risposto. Loro dicono che l’economia va a gonfie vele e se qualcuno porta dei numeri diversi, scatta un silenzio spettrale. Ieri intanto Alessandra Ghisleri su - X Vai su X
Sondaggi politici 2025, Ghisleri smonta il Pd/ “No sorpasso sul Cdx, sinistra non è unita”. Su Berlusconi jr… - I sondaggi politici 2025 con il commento di Alessandra Ghisleri sul "possibile" sorpasso della sinistra sulla destra. Come scrive ilsussidiario.net
Gaza, sondaggio di Ghisleri: quanti italiani vogliono davvero lo Stato di Palestina - Una guerra che si combatte a migliaia di chilometri di distanza, ma che divide profondamente l’opinione pubblica italiana. Come scrive iltempo.it