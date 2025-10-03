Alessandra Ghisleri smonta Landini | cosa pensano gli italiani dello sciopero

Quello che dice Alessandra Ghisleri nell'intervista su La Stampa  è il pensiero di chiunque sappia ragionare fuori dagli schemi ideologici: "Gli italiani sostengono la causa di Gaza ma non vogliono essere strumentalizzati", spiega la sondaggista. Parole che sembrano essere una pietra tombale sulle aspirazioni politiche degli attivisti pro-Pal italiani della Flotilla, ma pure del segretario della Cgil Maurizio Landini che sul tema Medio Oriente ci ha imbastito un bello sciopero generale e pure di chi politicamente lo insegue, come la segretaria del Pd Elly Schlein. "Una cosa è scendere in piazza, altro è costringerli ai disagi dello sciopero ", sottolinea la Ghisleri, che poi snocciola i numeri sulla questione Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

