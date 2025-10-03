Alessandra Amoroso neomamma con la piccola Penelope Maria | ecco la foto insieme

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 6 settembre, Alessandra Amoroso è diventata madre di Penelope Maria, primogenita nata dalla relazione con il compagno Valerio Pastore. Ma da quando era uscita dall’ospedale, la cantante non è stata immortalata con la piccola “Penny”. Fino a quando è iniziato il tam tam tra i fan per una foto pubblicata in un studio medico. Infatti l’artista si trovava nello Studio di Osteopatia Michienzi lo scorso primo ottobre. In un momento di risate e chiacchier, la cantante ha posato al fianco del professor Davide Michienzi con la bimba in braccio. Assieme alla fotografia la didascalia per il post: “La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso

Alessandra Amoroso: l’emozionante momento del concerto interrotto dalla gravidanza

Alessandra Amoroso, il raro video social con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione

Alessandra Amoroso incinta, il bacio del compagno Valerio

Cerca Video su questo argomento: Alessandra Amoroso Neomamma Piccola