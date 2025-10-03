Alessandra Amoroso neomamma con la piccola Penelope Maria | ecco la foto insieme
Lo scorso 6 settembre, Alessandra Amoroso è diventata madre di Penelope Maria, primogenita nata dalla relazione con il compagno Valerio Pastore. Ma da quando era uscita dall'ospedale, la cantante non è stata immortalata con la piccola "Penny". Fino a quando è iniziato il tam tam tra i fan per una foto pubblicata in un studio medico. Infatti l'artista si trovava nello Studio di Osteopatia Michienzi lo scorso primo ottobre. In un momento di risate e chiacchier, la cantante ha posato al fianco del professor Davide Michienzi con la bimba in braccio. Assieme alla fotografia la didascalia per il post: "La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni.
