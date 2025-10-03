Aleksandar Stankovic si è già preso il Brugge Vanhaezebrouck sicuro | Non uscirà più dai titolari e l’Inter lo riscatterà Con l’Atalanta…

Inter News 24 Aleksandar Stankovic si è già preso il Brugge, Vanhaezebrouck sicuro: il suo commento sul centrocampista ex Inter. Aleksandar Stankovic continua a imporsi come uno dei giocatori più affidabili per il Club Brugge, tanto che Hein Vanhaezebrouck, allenatore e opinionista per Het Nieuwsblad, lo ha inserito senza indugi nella sua formazione ideale della settimana di Pro League. Il centrocampista serbo, ex Inter, è descritto da Vanhaezebrouck come un giocatore fondamentale per il club belga. Nonostante il suo gioco silenzioso, caratterizzato da passaggi rapidi e una solida gestione del pallone, Stankovic risulta sempre ben posizionato in difesa e pronto a sacrificarsi per la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

