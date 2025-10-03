Alcolici venduti ai minori | multe salate per due locali della movida

Movida sotto stretta osservazione a Latina, soprattutto sotto il profilo della somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. La questura ha da tempo avviato controlli a tappeto finalizzati a controllare ed arginare il problema. I poliziotti della divisione polizia amministrativa hanno.

Serata musicale finisce con l’arrivo dei carabinieri: “Venduti 800 euro di alcolici a minori”

Alcolici venduti a due 17enni al bar dell’oratorio di Darfo: parroco denunciato e 1.000 euro di multa

Alcolici venduti a due 17enni al bar dell'oratorio di Darfo: parroco denunciato e 1.000 euro di multa

Il sacerdote è infatti titolare della licenza della struttura di Darfo. Multa di 1.000 euro alla donna che ha materialmente venduto gli alcolici a due ragazze di 17 anni

Alcolici a minori e occupazione di suolo pubblico abusivi, pugno duro e multe a San Benedetto nel weekend - Controlli notturni serrati nella notte di sabato 21 giugno, dalla Polizia Locale nel rispetto dell'ordinanza Sindacale in materia di pubblica sicurezza.

Alcolici ai minori, scattano le multe a Civitanova. In un bar ragazzino pizzicato anche alle slot - Durante il servizio in due esercizi, un bar e uno chalet, sono stati riscontrati illeciti amministrativi che hanno portato all'emissione di sei verbali.