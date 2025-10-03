Alcolici venduti ai minori | multe salate per due locali della movida

Movida sotto stretta osservazione a Latina, soprattutto sotto il profilo della somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. La questura ha da tempo avviato controlli a tappeto finalizzati a controllare ed arginare il problema. I poliziotti della divisione polizia amministrativa hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: alcolici - venduti

Serata musicale finisce con l’arrivo dei carabinieri: “Venduti 800 euro di alcolici a minori”

Alcolici venduti a due 17enni al bar dell’oratorio di Darfo: parroco denunciato e 1.000 euro di multa

Alcolici venduti ai minori: multe salate per due locali della movida

Alcolici venduti ai minori: multe salate per due locali della movida https://ift.tt/UydJi5g https://ift.tt/bBXFKzj - X Vai su X

Alcolici a minori e occupazione di suolo pubblico abusivi, pugno duro e multe a San Benedetto nel weekend - Controlli notturni serrati nella notte di sabato 21 giugno, dalla Polizia Locale nel rispetto dell'ordinanza Sindacale in materia di pubblica sicurezza. Si legge su corriereadriatico.it

Alcolici ai minori, scattano le multe a Civitanova. In un bar ragazzino pizzicato anche alle slot - Durante il servizio in due esercizi, un bar e uno chalet, sono stati riscontrati illeciti amministrativi che hanno portato all’emissione di sei verbali. Segnala corriereadriatico.it