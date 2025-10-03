Alcol droga e gioco d’azzardo Crescono le forme di dipendenza dramma per centinaia di famiglie

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno storie drammatiche alle spalle, i volontari dell’Acat ( Associazione Club Alcolisti in trattamento ). Per questo Ivano e Cristina si commuovono quando portano testimonianze a viso aperto del loro impegno al servizio di almeno 150 famiglie romagnole (e 300 soggetti) finite nel gorgo di qualche tragica dipendenza, che non destabilizza solo i singoli che ne sono vittime, ma l’intero contesto familiare. Alcol, droga, gioco patologico a cui si legano spesso problematiche di natura psichiatrica ed economica sono, anche, i temi riflessi in un beve ciclo di proiezioni che va sotto al titolo di " Itinerando ", sostenuto dal Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena e Forlì e patrocinato dal Comune di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alcol droga e gioco d8217azzardo crescono le forme di dipendenza dramma per centinaia di famiglie

© Ilrestodelcarlino.it - Alcol, droga e gioco d’azzardo. Crescono le forme di dipendenza, dramma per centinaia di famiglie

In questa notizia si parla di: alcol - droga

La vita di Sofia Galante spezzata da un 21enne sotto effetto di alcol e droga: “Era una ragazza timida e gentile”

Guida sotto l’effetto di alcol e droga, in una settimana 17 denunciati

Rita Granata investita e uccisa a Fuorigrotta, confermata condanna a 8 anni: conducente sotto effetto di alcol e droga

Dipendenza da alcol nel Reatino, primato nel Lazio. Preoccupanti anche i dati per droghe e gioco d'azzardo - Nel Reatino, aumentano le persone che fanno uso di alcolici, cocaina e oppiacei e che ricorrono al gioco d’azzardo, soprattutto online ... Scrive ilmessaggero.it

Droga, alcool, gioco. Donne in aumento e sempre più giovani - Il responsabile Becattini: "La soglia dell’assuefazione viene superata. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Alcol Droga Gioco D8217azzardo