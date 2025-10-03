Alcol droga e gioco d’azzardo Crescono le forme di dipendenza dramma per centinaia di famiglie
Hanno storie drammatiche alle spalle, i volontari dell’Acat ( Associazione Club Alcolisti in trattamento ). Per questo Ivano e Cristina si commuovono quando portano testimonianze a viso aperto del loro impegno al servizio di almeno 150 famiglie romagnole (e 300 soggetti) finite nel gorgo di qualche tragica dipendenza, che non destabilizza solo i singoli che ne sono vittime, ma l’intero contesto familiare. Alcol, droga, gioco patologico a cui si legano spesso problematiche di natura psichiatrica ed economica sono, anche, i temi riflessi in un beve ciclo di proiezioni che va sotto al titolo di " Itinerando ", sostenuto dal Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena e Forlì e patrocinato dal Comune di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
