Albero cade su un'auto a Ostia Antica illesa la coppia estratta dai vigili del fuoco
Tragedia sfiorata in via dei Romagnoli al centro di Ostia Antica, dove un albero è caduto su un'auto. Fortunatamente illesa la coppia all'interno, estratta dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: albero - cade
Maltempo, albero cade contro un’auto in transito
Corso Calatafimi, albero si spezza e cade su un'auto: "Il Comune è impegnato nei percorsi del Festino e trascura il resto della città"
Cade un grosso albero sulla ciclovia del Conero: scatta la chiusura. Polizia sul posto
Vento forte, un albero cade su auto in sosta ad Ancona. Una trentina di interventi dei vigili del fuoco nella notte #ANSA - X Vai su X
PINI Paura a Silvi, grosso albero cade per il maltempo su sette automobili [FOTO] La notizia: https://cityne.ws/eDSAQ - facebook.com Vai su Facebook
Albero cade su un’auto a Ostia Antica, illesa la coppia estratta dai vigili del fuoco - Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 15 quando l'albero è precipitato in via dei Romagnoli al centro di Ostia. Si legge su fanpage.it
Ostia Antica, albero crolla su un'auto: illesi conducente e passeggero - Un albero è caduto, intorno alle 15, altezza del civico 793 di via dei Romagnoli centrando una Toyota Yaris cross con a bordo una coppia. Lo riporta romatoday.it