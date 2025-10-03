Albero cade su un'auto a Ostia Antica illesa la coppia estratta dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata in via dei Romagnoli al centro di Ostia Antica, dove un albero è caduto su un'auto. Fortunatamente illesa la coppia all'interno, estratta dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

albero cade auto ostiaAlbero cade su un’auto a Ostia Antica, illesa la coppia estratta dai vigili del fuoco - Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 15 quando l'albero è precipitato in via dei Romagnoli al centro di Ostia. Si legge su fanpage.it

albero cade auto ostiaOstia Antica, albero crolla su un'auto: illesi conducente e passeggero - Un albero è caduto, intorno alle 15, altezza del civico 793 di via dei Romagnoli centrando una Toyota Yaris cross con a bordo una coppia. Lo riporta romatoday.it

