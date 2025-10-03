Alberi affetti da cancro colorato su viale D' Annunzio | necessaria la rimozione

In seguito a un censimento effettuato dal Servizio Fitosanitario Regionale, sul viale D’Annunzio a Pisa sono state individuate piante di alto fusto affette da ‘cancro colorato e morte in piedi’. L’abbattimento di queste piante è necessario per garantire la sicurezza di cittadini e traffico, fanno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Alberi affetti da cancro colorato su viale D'Annunzio: necessaria la rimozione

Ambiente, lotta al cancro colorato dei platani: conclusi gli interventi a San Giuliano - San Giuliano Terme (PI), 21 febbraio 2025 – Si sono conclusi gli interventi di abbattimento di alcuni platani (una dozzina) in via XX Settembre e via dell'Abetone resi necessari dalla presenza del ... Si legge su lanazione.it

Abbattuti i primi sei alberi ammalati - Aggrediti dal cancro colorato, malattia fungina letale, sono stati abbattuti i primi sei platani di viale Nazario Sauro. Segnala ilgiorno.it