Albania-Azerbaigian | le risate alla gaffe di Trump

Ildifforme.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima gaffe di Donald Trump oggetto di ilarità tra i leader europei che partecipano alla riunione della Comunità politica europea a Copenaghen. I video colgono la battuta detta dal premier albanese Edi Rama a favore di telecamera mentre scherzava con i presidenti di Francia e Azerbaigian, Emmanuel Macron e Ilham Aliyev. “Dovresti scusarti con noi, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

