L'ultima gaffe di Donald Trump oggetto di ilarità tra i leader europei che partecipano alla riunione della Comunità politica europea a Copenaghen. I video colgono la battuta detta dal premier albanese Edi Rama a favore di telecamera mentre scherzava con i presidenti di Francia e Azerbaigian, Emmanuel Macron e Ilham Aliyev.
Trump, la gaffe: “Albania era in guerra contro Azerbaigian”
(Adnkronos) - Dopo la guerra tra Azerbaigian e Albania, Donald Trump 'inventa' il conflitto Cambogia e Armenia. Il presidente degli Stati Uniti interviene all'American Cornerstone Institute e, come di consueto, elenca i successi ottenuti come mediatore internazi
Dopo settimane in cui ha parlato di una fantomatica guerra tra "Aberbaigian" ed Albania, ieri sera Trump ha iniziato bene parlando correttamente di Azerbaigian ed Armenia ma poi si è confuso di nuovo: "Abbiamo fermato il conflitto tra Cambogia e Armenia".
Albania-Azerbaigian: le risate alla gaffe di Trump - L'ultima gaffe di Donald Trump oggetto di ilarità tra i leader europei che partecipano alla riunione della Comunità politica europea a Copenaghen.
Trump confonde Albania con Armenia: Macron e Rama ridono della gaffe all'Onu - Trump confonde Albania con Armenia rivendicando la pace con l'Azerbaigian: Rama lo punzecchia, Macron e Alíyev ridono.