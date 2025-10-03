Al via la stagione di A1 il Telimar esordisce a Monterotondo contro la Roma Vis Nova

Il Telimar è pronto a scendere in vasca per l’inizio della nuova stagione di Serie A1. Sabato 4 ottobre, alle 16 allo Stadio del nuoto di Monterotondo, il club dell’Addaura affronterà in trasferta la Roma Vis Nova, con diretta streaming sul canale YouTube dei padroni di casa.Dopo una preparazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

