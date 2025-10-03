Al via la stagione di A1 il Telimar esordisce a Monterotondo contro la Roma Vis Nova
Il Telimar è pronto a scendere in vasca per l’inizio della nuova stagione di Serie A1. Sabato 4 ottobre, alle 16 allo Stadio del nuoto di Monterotondo, il club dell’Addaura affronterà in trasferta la Roma Vis Nova, con diretta streaming sul canale YouTube dei padroni di casa.Dopo una preparazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ci siamo quasi! Nuova stagione, nuove regole, nuovi obiettivi. Sentiamo il parere di coach Gu Baldineti ai microfoni di Atsport 24 #ForzaTeLiMar #LaClasseèInAcqua Link: https://www.youtube.com/watch?v=g7ZOzcoY0Rk - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto: A1; Telimar, acquistato il portiere Massaro - Prende sempre più forma il Telimar per la stagione sportiva 2025/2026: per il prossimo campionato di A1 di pallanuoto, il club palermitano annuncia l'arrivo di Francesco Massaro, portiere ligure, ... ansa.it scrive
Pallanuoto: playout A1; Telimar salvo, Catania spera ancora - Alla fine di un derby duro e spettacolare il Telimar Palermo batte per la seconda volta, nel giro di pochi giorni, la Nuoto Catania, e conquista la salvezza, mantenendo la serie A1 di pallanuoto. Scrive ansa.it