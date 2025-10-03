al via la caccia ai tesori arancioni del touring club italiano

Arezzo, 3 ottobre 2025 – Il Touring Club Italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni domenica 5 ottobre, la più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini in cento borghi Bandiera Arancione. Un percorso a sei tappe per scoprire la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità residenti, per immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei luoghi. In Toscana sono 12 i borghi coinvolti: Bagnone (MS), Casciana Terme Lari (PI), qui ci sarà anche la rievocazione storica che riporterà il Castello dei Vicari indietro nel tempo, sulla piazza principale del borgo sarà possibile gustare delle gustose pietanze tipiche, Casole d’Elsa (SI), dove si terrà anche Casole Vintage, mostra mercato e spettacoli a tema vintage, Certaldo (FI), Collodi (PT), Fosdinovo (MS), dove sarà previsto “Arancione stellare”, un osservazione del Sole con il telescopio solare, uno spettacolo musicale nel pomeriggio e diverse visite guidate ed escursioni, Lucignano, Manciano (GR), Montefollonico (SI), Monteverdi Marittimo (PI), Santa Flora (GR), Sinalunga (SI), dove ci sarà in contemporanea anche l’ultracentenaria Fiera alla Pieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

