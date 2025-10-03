Al via la caccia ai tesori arancioni del Touring club italiano
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Il Touring Club Italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni domenica 5 ottobre, la più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini in cento borghi Bandiera Arancione. Un percorso a sei tappe per scoprire la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità residenti, per immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei luoghi. In Toscana sono 12 i borghi coinvolti: Bagnone (MS), Casciana Terme Lari (PI), qui ci sarà anche la rievocazione storica che riporterà il Castello dei Vicari indietro nel tempo, sulla piazza principale del borgo sarà possibile gustare delle gustose pietanze tipiche, Casole d’Elsa (SI), dove si terrà anche Casole Vintage, mostra mercato e spettacoli a tema vintage, Certaldo (FI), Collodi (PT), Fosdinovo (MS), dove sarà previsto “Arancione stellare”, un osservazione del Sole con il telescopio solare, uno spettacolo musicale nel pomeriggio e diverse visite guidate ed escursioni, Lucignano, Manciano (GR), Montefollonico (SI), Monteverdi Marittimo (PI), Santa Flora (GR), Sinalunga (SI), dove ci sarà in contemporanea anche l’ultracentenaria Fiera alla Pieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: caccia - tesori
Tesori ritrovati: i Musei Reali di Torino svelano due opere di Guglielmo Caccia restaurate
Sui Monti Dauni una domenica all'insegna della 'Caccia ai Tesori Arancioni'
Caccia ai Tesori Arancioni 2025: i 12 borghi lombardi da scoprire con il Touring Club. Come partecipare
Domenica 5 ottobre partecipa alla grande caccia al tesoro del Touring Club Italiano nei borghi Bandiera Arancione. Un’occasione per scoprire storie, monumenti e curiosità del nostro territorio, giocando insieme. Iscrivi la tua squadra sul sito: www.tesori.ban - facebook.com Vai su Facebook
Orsara festeggia 15 anni di Bandiera Arancione con la Caccia ai suoi tesori - Domenica 5 ottobre l’evento esplorativo a squadre per scoprire i luoghi più belli del borgo Il record del paese dell’Orsa: è il borgo dei Monti Dauni col ... lucerabynight.it scrive
Torna la Caccia ai Tesori Arancioni: 4 i borghi protagonisti tra Novara e Vco - Torna anche quest'anno, domenica 5 ottobre, l'appuntamento con la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano. Come scrive novaratoday.it