Al via gli interventi in vista delle Olimpiadi | lavori su 22 fermate del bus sulla statale

Rendere le fermate del bus più accessibili e sicure per gli utenti dei trasporti pubblici nelle valli dell'Avisio lungo la tratta che sarà percorsa dai mezzi di Trentino Trasporti in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. È questo l'obiettivo dei lavori dell'opera S-1119 della Provincia.