Al Trianon Viviani Dario Sansone Ensemble in concerto con Na poesia e na jastemma
Dopo il grande successo riscosso nel 2024, Dario Sansone, una delle voci più autentiche e rappresentative della nuova scena musicale napoletana, torna sul palco del Teatro Trianon Viviani in una data speciale. Sabato 25 ottobre (ore 21), con il suo Ensemble, presenterà “Na poesia e na jastemma”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il 25 ottobre al Teatro Trianon Viviani ho una storia da raccontarvi Non é la mia storia, È la storia di tutti quelli che si allontanano dalle proprie certezze per guardare il mondo con occhi nuovi Io e le canzoni di Santo Sud vi aspettiamo. ? biglietti al link: https:// - facebook.com Vai su Facebook
