Al Trianon Viviani Dario Sansone Ensemble in concerto con Na poesia e na jastemma

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo riscosso nel 2024, Dario Sansone, una delle voci più autentiche e rappresentative della nuova scena musicale napoletana, torna sul palco del Teatro Trianon Viviani in una data speciale. Sabato 25 ottobre (ore 21), con il suo Ensemble, presenterà “Na poesia e na jastemma”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trianon - viviani

Dario Sansone solista in concerto inedito al Trianon Viviani - Dismessi, per ora, i panni del frontman del gruppo Foja, Dario Sansone torna ad esibirsi dal vivo in un concerto teatrale inedito; il cantautore, musicista, regista di film d'animazione e disegnatore ... Riporta ansa.it

Dario Sansone dei Foja al Trianon Viviani da solista con «Santo Sud» - Dismessi, per ora, i panni del frontman del gruppo Foja, Dario Sansone torna ad esibirsi dal vivo in un concerto teatrale inedito. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Trianon Viviani Dario Sansone